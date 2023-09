KALLE KLANDORF ⟩ Kuidas Pärtel-Peeter Pere püüab Kaja Kallase Venemaa äri varjutada

Lapsed vajavad eestikeelsele õppele üleminekuks kvaliteetset haridust ning selleks on valitsusel puudu 27 miljonit eurot. Ka valitsus ise on tunnistanud, et raha üleminekuks pole. Pärtel-Peeter Pere arvates võitlevad aga hoopis Tallinna linn ja Mihhail Kõlvart Tallinna linnapeana eestikeelsele haridusele ülemineku vastu. Tõenduseks tuuakse abilinnapea Andrei Kante väljaütlemine, et eestikeelsele õppele üleminek võib tuua kaasa inimõiguste rikkumise.