Mu elamises levib ebameeldiv lehk. See on rohepöörde lõhn, mille allikas asub kraanikausi all valamukapis. Seal, tavalise prügikasti kõrval seisab väike pruuni värvi pang – biojäätmete kogumise anum. Juba mõnda aega kohustuslik lisand igas majapidamises. Sinna tuleb koguda kõik, mis biolagunev. Ehk siis kõik, mis roiskub, mädaneb, hallitab ja kõduneb. See kraam tuleb koguda eraldi,