Esiuudistes on Poola peaministri Mateusz Morawiecki intervjuu, kus ta ütleb, et Poola ei relvasta enam Ukrainat. Juhin tähelepanu, et Morawiecki ütles ka seda, et Poola aitab Ukrainat «Vene barbari» alistamisel. Seega ei ole võimaluste aken sulgunud ja lahenduse leidmine on võimalik. Poola on seni tegudega näidanud, et ollakse Ukraina poolel.