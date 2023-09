Vastasseis ⟩ Tuumajaama rajamise poolt või vastu

Juba üle aasta on Eesti liikunud eesmärgi poole katta 2030. aastaiks riigi aastane elektritarbimine täielikult taastuvenergiaga. Plaani suhtes jagub skeptikuid, kelle väitel juba üha laialdasemalt rajatavad taastuvenergialahendused tegelikult ei tööta ning riik peaks oma vähesed ressursid suunama hoopis järele proovimata väikeste moodulreaktorite toetamisse. Põhimõtteline riiklik otsus selles küsimuses peaks plaanide kohaselt valmima 2024. aastal. Paraku paistab, et sellises tempos vastust anda on mitmel põhjusel liiga vara.

Viimaste aastate jooksul valminud erinevad energeetika arengukavad nii riiklikul tasandil MKMi juhtimisel, Rohetiigri ja erasektori eestvedamisel kui ka keskkonnaühenduste vaatest leiavad, et Eesti tuleviku energiasüsteemi kujundamine tuumaenergia ümber oleks riskantne, kulukas ja otstarbetu. Arengukavad peavad paremaks alternatiiviks taastuvenergiat ja selle salvestamist. Tuumaenergia pooldajad on kiired kritiseerima, et MKMi 2022. aastal valminud uuring on ajast ja arust. Mingis osas kindlasti ongi. Aga siis oleks mõistlik teha uus uuring. Olemasolevate analüüside pinnalt võib järeldada, et tuumaenergia ei ole Eesti jaoks soovitatav. Või kui kõik eelnevad uuringud tühistada, on lähiajal üldse võimatu midagi mõistlikku arvata.