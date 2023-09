Mart Kuldkepp ⟩ Venemaa on süsteemne oht

Mure Venemaa otsesest naabrusest kaugemal asuvate lääneriikide kindlameelsuse pärast pole muidugi uus, kuid on kindlasti jätkuvalt õigustatud. Viimased poolteist aastat on näidanud, et uusi abipakette puudutavaid otsuseid tehakse pika vinnaga, abi ise jõuab Ukrainasse kohale veel pikema vinnaga ja pikaks sõjaks valmistuda ei ole läänel tahtmist, kuigi Venemaa ise valmistub selleks ilma vähimagi kahtluseta.