CHRISTOPHER ALOE ⟩ Aserbaidžaani toores jõuvõte

Aserbaidžaani endine välisminister Elmar Mammadyarov ütles alles eelmisel nädalal, et sundimaks Armeenia peaministrit Nikol Pašinjani rahulepingut sõlmima, on vaja uut sõjalist konflikti. Venemaa ja Armeenia suhted on juba pikalt käärinud ning Armeenia valitsuse, eesotsas Pašinjani kriitika Venemaa ja nende rahuvalvajate suunas on viimasel aastal üha intensiivistunud ning paar nädalat tagasi nimetati lausa sõltuvust Venemaast strateegiliseks veaks.