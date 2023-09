PRIIT SIBUL ⟩ Kaja Kallase kehv pokkerimäng

Teisipäeval riigikogust lahkudes ei näinud ma millegipärast tänavail juubeldavaid kodanikke. Levitas ju eelarvekõnelustelt väljunud koalitsioon sõnumit: «Uusi makse ei tule!» Kas see pole siis rõõmus teade?

Või äkki on Eesti inimestel juba ammu kops üle maksa viidud? Rõõmustada, et uusi makse ei tule, on erakordselt silmakirjalik, kui kevadel võeti parlament koalitsiooni raudsesse haardesse ning tõsteti peaaegu kõiki riiklikke makse. Rahandusministeeriumi hinnangul kasvab järgmisel aastal nende sammude mõjul inflatsioon 1,4 protsendipunkti võrra.