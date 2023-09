YOKO ALENDER ⟩ Me vajame usaldusväärseid metsaandmeid, mille pealt pikaajalisi otsuseid teha

Me vajame usaldusväärseid metsaandmeid, mille pealt pikaajalisi otsuseid teha. Metsa peab jätkuma, et süsinikku siduda, nii kasvavas metsas kui puitehituses. Eesti metsanduspoliitika väljakutsed on eeskätt seotud elurikkuse hoidmise, kliimamuutustega kohanemise ja mõjude leevendamisega ning puidu kohapealse kõrgema väärindamisega.