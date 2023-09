Viimastel kuudel on Eesti meedias toimunud elav arutelu tegevuspõhise eelarvestamise miinuste üle. Probleemina on nähtud seda, et riigikogu liikmed ei suuda sel põhimõttel koostatud eelarvedokumentidest aru saada.

Tegevuspõhine eelarve on iseenesest ratsionaalne viis jagada raha, lähtudes riiklikest valdkonna arengukavadest, neile vastavatest programmidest ja programmi täitmiseks vajalikest tegevustest. Tegevuspõhine eelarvestamine teeb võimalikuks nulleelarve. See tähendab, et ei vaielda mitte selle üle, kas mingi riigiasutuse haldusalasse anda senisest rohkem või vähem raha, vaid esmalt hinnatakse, milliseid eesmärke on vaja riigis kui tervikus saavutada ja milliseid alaeesmärke ning tegevusi on mõõdetava lõpptulemuse jaoks vaja.