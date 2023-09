Pärtel-Peeter Pere ⟩ Kõlvarti suund itta ehk interrinde tagasitulek

Küsimusele, milline on Mihhail Kõlvarti juhitav Keskerakond, vastas Kõlvart ise saates «Aktuaalne kaamera», et Savisaare pärand elab edasi ja seda tuleb au sees hoida. Raul Rebane kirjutas suurepärase meenutuse, mis see savisaarelik pärand on (ERR 06.09. «Raul Rebane: savisaarlus on ajale jalgu jäänud»). Näiteks Euroopa Liiduga liitumisele vastu töötamine ja hääletamine, Gruusia sõda ei mõistetud hukka, Krimmi annekteerimist Savisaar hukka ei mõistnud, Putini erakonnaga sõlmiti koostöölepe ning eestikeelsele haridusele töötati kõvasti, pikalt ja edukalt vastu.