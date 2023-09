Erkki Koort ⟩ EKRE päästab Kaja Kallase

Loomulikult on praeguses julgeolekupoliitilises olukorras riigi ühtsus tähtis, kuid ei saa eeldada, et kõik teised peavad rahulduma sõnumiga «ärge muretsege, ma tegin kõik õigesti». Eriti siis, kui ümbritsevatele näib, et kõik pole mitte prillikivi poolegi.

Opositsioon on saanud sisuliselt süllekukkunud teema, millest võetakse viimast. Igaüks teeb seda oma võimete kohaselt ning püüab kasutada ära kõiki võtteid. Kui Urmas Reinsalu oma komisjoniga asja uurima hakkas, ärkas ka Mart Helme. Oli selge, et Kaja Kallasele on sellesse komisjoni ebamugav minna, sest varem kõlanud ebaviisakused suures saalis ei peaks kuuluma Eesti poliitilisse kultuuri. See on ka osa probleemist komisjonis – isegi kui Mart Helme küsib komisjonis õigeid asju, teeb ta seda nii rohmakalt ja emotsionaalselt ülesköetult, et ta tekitab sellega kaastunnet peaministri suhtes.