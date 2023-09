TAUNO RAHNU ⟩ Väike maksuspikker meie valitsusele

Üks ministrihakatis on hirmsas kimbatuses uute maksute kehtestamisel. Ajalugu veidi tundev inimene aga teab, et tegelikult on see imelihtne. 17. sajandi teises poolel kehtis Inglismaal näiteks nn koldemaks ja igaüks, kellel oli kodus ahi või kamin, maksis - kokku üle miljoni naela igal aastal - Charles II kukrusse.