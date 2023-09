JUHTKIRI ⟩ Valitsusel pole selget visiooni Eesti majandusest

Aga nüüd on saabunud pohmakas ja krediitkaart on tühi. Mis peamine, ettevõtjad – tegelikult kõik valijad – on saanud lubadusi, mida valitsus pole võimeline täitma. Helge tuleviku asemele oleme saanud maksud ja valitsus rabeleb, et kuskilt raha leida. Siit tulebki peamine sõnum: kui valitsuspoliitikud andsid tühje lubadusi enne valimisi, kuidas saab siis neid praegu uskuda. Investorid vajavad selgeid ja kattega lubadusi – kõike ei saa ajada selle süüks, et Eesti on «rinderiik». Seda enam peab olema kodus selgelt usalduslik vahekord poliitikute ja meie majandusvedurite vahel.