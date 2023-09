Septembri teisel dekaadil kohtusid Venemaal Kaug-Idas territooriumil, mis kuulus 19. sajandi keskpaiku Hiinale, kaks diktaatorit: Põhja-Korea türann Kim Chŏng-un ja Venemaa isevalitseja Vladimir Putin. Või mis Kaug-Ida? Niisugune on toponüümi europotsentristlik konnotatsioon, kauge on see ju ainult kaugelt vaatajale.