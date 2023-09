ANALÜÜS ⟩ Mis saab Tšetšeenias peale Kadõrovit?

15. septembri paiku hakkasid levima suhteliselt laialdased kuuldused Tšetšeenia isevalitseja Ramzan Kadõrovi väga kehvast tervislikust seisundist ja päev hiljem koguni surmast. Peatselt ilmus Kadõrovi Telegrami kanalisse video, kus ta jalutab vihmas ja teatab, et temaga on kõik korras. Milline osa on tõde, milline mitte, on keeruline öelda. Viimasel ajal on olnud väga palju erinevaid infokilde Kadõrovi halvenevast tervisest ja võimalikust mürgitamisest. Võimalik, et see kõik on vaid infomüra. Võimalik, et info surma kohta loodi üldsegi mingite lekete kontrollimiseks.