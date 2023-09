Lauri Vahtre ⟩ Mõistliku eelarve koostamist takistab Reformierakonna jonn

Loomulikult on kõiges selles süüdi neli aastaaega, rahvusvaheline imperialism, natsionalistid, eelmised valitsused, Donald Trump, koroonaviirus ja Ukraina sõda. Üldiselt kõik peale Reformierakonna, kelle kinnisidee – tulumaksusüsteemi muutmine olematu maksuküüru kaotamise sildi all – viib igal aastal riigi rahakotist ära suurusjärgus 350 miljonit eurot, mis lennukilt laiali külvatakse. Et seda kuidagi korvata, tuleb piltlikult öeldes konfiskeerida suurperede laste jalgrattad, mida on kahtlemata kergem teha kui näiteks Eesti-vaenulikud võõrriigi kodanikud elamisloata jätta ja Eestist välja saata. Ainult et need jalgrattad korvavad tekkivat auku üksnes umbes 60 miljoni jagu aastas, mistõttu meid ootavadki kõik need rõõmud, millega alustasin.