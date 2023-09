Tiit Riisalo ⟩ Majanduskasv pidigi raugema, aga edasi läheb paremaks

Meenutagem, mis toimus eelmise aasta juunis – inflatsioon oli 22 protsenti. Kõik läks kallimaks: tooted, tööjõud, tootmine. Osaliselt lööb selle mõju nüüd välja. Ent majanduskasv pidigi raugema, see oli eurotsooni monetaarpoliitiline otsus. Teisiti poleks inflatsiooni kontrolli alla saanud. Euroopa Keskpank tõstis euribori ja paistab, et see töötab. Eurostati andmeil oli Eestis inflatsioon tänavu juunis 9, juulis 6,2 ja augustis 4,3 protsenti.