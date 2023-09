TÕNIS LUKAS ⟩ Eesti keelt peab kaitsma ka kohaliku omavalitsuse tasemel

Eestis on kohalike omavalitsuste töökeeleks eesti keel, aga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ei näe ette, et kandidaat peaks oskama volikogusse kandideerimisel töökeelena nõutavat keelt. On ilmne, et kui vastavat nõuet ei ole, siis sellesse ka tõsiselt ei suhtuta, ja on teada, et mitmetes volikogudes on liikmeid, kellel on tegelikult nii dokumentide sisust arusaamisega kui ka volikogu töös osalemisega olnud suuri raskusi. Seda võisime ilmekalt näha laupäeval toimunud Narva linnavolikogu istungil, kus linnapea Katri Raik pöördus lisaks eestikeelsele kõnele ka vene keeles just teda umbusaldavate Keskerakonna saadikute poole, et nad ka aru saaksid, millest jutt käib.