Eelmises kommentaaris käsitlesin kasvava töötuse teemat ning rõhutasin, et sellel võib olla negatiivne mõju hinnatõusule. Kui eelmist juttu võib pidada suhteliselt reaalseks stsenaariumiks, mis sügisel juhtuma hakkab, siis ekspordi vähenemine ja mahtude langus tööstuses on täna juba selge reaalsus, sest reaalnäitajates on majandus olnud languses kuus kvartalit järjest.

Täna vaatamegi seda, kuidas ettevõtted käituvad kriisi ajal. Majanduslanguse tõttu väheneb surve palku tõsta, kuna kasvama hakkava töötuse tõttu on ettevõtetel rohkem valikuvõimalusi uute töötajate leidmisel. Häälekad palgakasvu nõudlejad lahkuvad ise või nad saadetakse ära «uutele väljakutsetele». Inimeste võimalused palgaläbirääkimistel asja enda kasuks pöörata on otseselt seotud majanduskasvuga. Kui majandus kasvab, on häid inimesi puudu ja neil on võimalus palka juurde küsida. Kui majandus langeb, on olukord vastupidine, sest ukse taga on tööotsijate järjekord.