Meie aia taga käib täiemahuline sõda – verine, brutaalne, määramatu lõpuga. Hukkunud on üle poole miljoni inimese. Inimkaotused ja materiaalsed kahjud on korvamatud, nendest ülesaamine võtab põlvkondi aega. See on sõda, millist Euroopa pole kogenud kolmveerand sajandit ja uskus, et midagi taolist ei tule enam kunagi. Ekslikult.