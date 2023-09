Triin Tammert ⟩ «Natokad» toovad Võru linnale ootamatuid arenguid

Tallinnas ja eriti Toompeal võib see tunduda üllatav, aga Eesti kagunurgas elu käib. Ainult transpordiühendused võtavad vahepeal nurisema – ja see ka, et riigijuhtidele tundub juba aastaid omavahel kraaklemine valijate heaolust tähtsam olevat, kirjutab kolumnist Triin Tammert.