JUHTKIRI ⟩ Täiesti impotentne valitsus

Mõistagi on pall ennekõike Reformierakonna käes. Eesti vajab uut veenvat peaministrit, kes suudab moodustada ja juhtida teovõimelist koalitsiooni ning astuda olulisi samme punnseisu lahendamiseks riigikogus. Tegelikult on see ka eeldus selleks, et Kaja Kallase kuni selle suveni hiilgavalt kulgenud poliitiline karjäär võiks saada tulevikus väärika jätku.

Eesti riik ja rahvas vajab aga paljudele probleemidele lahendusi, mida praegune koalitsioon pole olnud suuteline pakkuma. Kas koostöövõimetuse põhjuseks on väga jäik klammerdumine iga osapoole valimiste eel antud lubadustesse, mis ilmnes juba koalitsioonikõnelustel, või mõni muu asjaolu, peaksid asjaosalised ise suutma selgeks teha.

Kehv on see, kui paistab, et koalitsiooni praegusel koosseisul puudub alternatiiv. Päris nii see mõistagi pole. Kuid sellisele hädale viitavad nii EKRE pehmelt öeldes kummalised seisukohad Ukraina küsimuses kui ka Keskerakonna uue esimehe esimene nähtav «töövõit» ehk Katri Raigi eestimeelse linnavalitsuse tagandamine Narvas. Seetõttu on vähemalt kahe praeguse opositsioonierakonna puhul raske oodata tegelikku abikätt, kui seda olukorra lahendamiseks peaks vaja minema.

Endiselt on meie jaoks kesksed probleemid julgeolek ning majanduse kehv käekäik. Selleks, et leida lahendusi, vajab Eesti usaldusväärset ning teovõimelist valitsusjuhti ja koalitsiooni, kellel on eeldusi teha keerukaid otsuseid ning seejuures veel ühiskonnas valitsevaid pingeid tasandada.

Ülesanne, mis koalitsiooni ees seisab, on laiem kui tuleva aasta riigieelarve. Sellest, et meil on peaministriprobleem, ei saa vaikida. Ja kui probleem on koalitsioonis tervikuna, siis tuleb ka sellele ausalt otsa vaadata.