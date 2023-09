Välisajakirjanike hordidele vastas aga peaaegu sama hulk Eesti ametnikke, analüütikuid ja poliitikuid, et Narva ei ole järgmine. Põhiargument – see on muidugi õige – oli, et Eesti kuulub erinevalt Ukrainast nii NATOsse kui ka Euroopa Liitu. Narvas tehti ka loendamatuid küsitlusi, sinna on läinud palju ELi ja Eesti raha ning tundus tõesti, et Narva pole järgmine.