HEIKI KOHAL ⟩ Kuidas lõpetada poliitiline tsirkus?

Aasta oli 2016: alati nii enesekindla Taavi Rõivase ilmes väljendub pinge. Ta kinnitas, et vabatahtlikult tagasi ei astu ning langeb, "saapad jalas".

Kaja Kallase soovimatus võtta poliitilist vastutust on sobiv ajend, et teha väike ülevaade, kuidas on Eesti poliitikas toimunud poliitilise vastutuse võtmine, mõnikord suuremal või vähemal määral vastumeelselt.