Rainer Saks ⟩ Ukraina meredroonirünnakud on tõhusamad, kui Venemaa paista laseb

Laupäeval ilmusid meediasse videokaadrid, kuidas Vene puksiirid transpordivad Sevastopoli sadamasse fregatti «Admiral Makarov» ja raketikaatrit «Saum». See tähendab, et Ukraina meredroonid on siiski olnud palju tulemuslikumad, kui Vene ametlikud teated on neist kõnelenud, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.