Tegelikult hakati baari varsti sulgema, sestap oligi seal vaid paar väikest seltskonda. Kõrvallauas pruugiti vene keelt. Oli kahemeheline kooslus. Ühtäkki tuli üks neist minu manu ja küsis, et kas ma arvan, et lipsukesed mu soengus on Ukraina lipp. Enne kui jõudsin vastuseks suu avada, teatas, et kannan hoopis Rootsi värve, tema teadvat täpselt, sest elab 2009. aastast saadik Stockholmis.