JUHTKIRI ⟩ Aus metsanduspoliitika on meie tuleviku võti

Reedel esitleti Postimehe Jaan Tõnissoni Fondi algatusel valminud raamatut Eesti metsade alternatiivsest hindamisest (MAH), millest nähtub, et Eestis raiutakse metsa poolteist korda üle ühtlase kasutuse. Säärane trend aga viib varsti selleni, et polegi enam suurt midagi raiuda. MAHi arvutused ja graafikud näitavad, kuidas Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevus ei lähe kokku riigi metsanduspoliitika eesmärkidega. Raied kasvasid järsult just eelmisel kümnendil, ehkki RMK on rõhutanud just kestlikku metsanduspoliitikat.

Suur küsimus on nüüd, mida MAHi tekstidest järeldada ja kuidas edasi minna. MAH ei tekkinud tühjale kohale, vaid vajadusest luua kohati läbipaistmatuks muutunud Eesti metsanduses veidikenegi selgust. Säärase tõdemuseni jõuti tegelikult juba enne MAHi esitlust ka kliima­ministeeriumis, mille kantsler Keit Kasemets viitas intervjuus Postimehele (PM, 4.09) samuti usaldamatuse küsimusele.

«RMK oleks eestvedaja metsaandmete läbipaistvuse küsimuses. Täna näeme, et meil on ikkagi väga suur usaldamatus osaliste vahel selle suhtes, et mis täpselt metsas toimub. RMK peaks olema eestvedaja, et andmed oleksid üheselt arusaadavad, et reaalajas oleks võimalik jälgida, kus tehakse raieid,» ütles Kasemets.

Reedesel esitlusel lisas riigikontrolli esindaja Sigrid Pakri, et riigikontroll on viimase 16 aasta jooksul metsandusteemasid auditeerinud ning soovitanud probleemide ennetamist. «Metsateema on miskipärast selline, et soovitused pole leidnud eesmärki,» sõnas Pakri.