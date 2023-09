Nüüd on ärkamas tehisintellekt (AI), mis on käimas alles oma esimesi samme, kuid juba saab lugeda uudiseid, kuidas uus virtuaalne abimees on põhjustamas töökaotusi. Arvamusi, milleks AI võimeline on, on seinast seina, kuni selleni välja, kus tehisintellekt ise on mitmeid kordi väitnud, et ta võtab maailma nii või teisiti üle, sest algoritmid nii näitavad ja inimesed ise seda soovivad. Sellised kõhedavõitu ülestunnistused on põhjustanud ka AI-de väljalülitamisi. Mis siis tegelikult juhtuma hakkab, kas peaks kartma?