Lagarde märkis, et intressitõus ei pruugi veel läbi olla, ja enamgi veel – hiljuti USAs toimunud pankurite kohtumisel ennustas ta uut maailmakorda. Ta viitas oma kõnes sellele, et on olemas «usutavad stsenaariumid, mille korral me võime näha fundamentaalseid muutusi globaalse majandusliku suhtluse iseloomus».