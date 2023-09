ERKKI KOORT ⟩ Unustage ära! Eestisse Narva töörahva kommuuni ei tule

Keskerakonna juht vahetus 10. septembril ning kohe algasid provintsilinnas Narvas võimuvärelused. 13. septembril otsustas Eesti keelata Venemaa Föderatsiooni numbritega sõidukite sisenemise riiki. Need kaks sündmust on omavahel seotud rohkem kui seeläbi, et piir on Narva linnas.

Mihhail Kõlvart on kahtlemata teistsugune juht kui Jüri Ratas. Kavalam, segase minevikuga ja ei näita solvumist välja ning kindlasti ei käi tortidega lepitamas. Tundub, et Kõlvart haaras Keskerakonnal sarvist juba enne, kui temast sai erakonna esimees. Tema konkurent Tanel Kiik on tunnistanud, et mitmed piirkondade juhid ei vastanud tema kõnedelegi, rääkimata kohtumisest. See käitumismuster pole juhus. Mitte et Kõlvart suhtlemise ära oleks keelanud, kuid piisavalt võimukana püütakse tema soove aimata ning vastavalt sellele ka toimida.