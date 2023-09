Põhjendused. Esiteks, ma ei usu Venemaa lagunemisse. Teiseks, mõistan hukka inimeste surma üle ilkumise. Kolmandaks, kirjutan, et Tomskis on kommunaalteenused odavad.

Grupp on väike, umbes 300 inimest, kuid väga aktiivne, kogudes annetusi Ukraina relvajõududele. Olin selle liige rohkem kui aasta. Seal on palju minu sõpru. Kuid järk-järgult läks kontroll grupi üle väikese hulga administraatorite kätte, kellele ma ei suutnud kuidagi ühist nimetajat välja mõelda. Nüüd mõtlesin välja: radikaalsed patrioodid. Eestis on neid vähe, kuid Ukrainas on neil palju mõttekaaslasi.