Kristjan Järvan ⟩ Riik – see on peaministri ego

Poliitikas on üks olulisemaid oskusi võime kaaluda iga otsuse positiivseid ja negatiivseid tagajärgi – kes võidab ja kes kaotab, mida saame ja mida anname. Riigimehelikkuse definitsiooni tasuks samuti siit otsida – isik, kes on nõus loobuma isiklikust hüvest selle nimel, et riigil läheks paremini. Praegune idavedude skandaal on põhjustanud äraspidise näite riigimehelikkusest. Ka praeguses olukorras on vajalik küsida – mida Eesti riik saab ja mida kaotab peaministri vahetusest.