AK ⟩ Jõudeklass – kuidas vaesed jäljendavad rikkaid

Asi on selles, et 19. sajandi lõpus kirjutatud raamatud kipuvad teinekord olema raske lugemine, seda just stiililiselt. Ka Vebleni raamatu lugemiseks peaks valima kannatust ja arvestama sellega, et ühe hingetõmbega seda vist alla ei neela. Teine viivituse põhjus on see, et «Jõudeklassi teooriat» lugedes tegin ma kogu aeg lehekülgede äärele märkusi, eriti aga tõmbasin niite nüüdisaegsemate sotsiaalteadlasteni, kelle kirjutistes ma esimest korda sarnaseid ideid kohtasin.