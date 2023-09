Otsitud põhjused, mida Raigi vastased talle süüks panevad, tekitavad tunde, et Narva linna on naasmas nõukogude aeg. Narvast pärit riigikogu liige, keskerakondlane Aleksei Jevgrafov heidab nimelt Raigile ette, et too hakkas liiga kiiresti täitma ministri ettekirjutust Narva tänavanimede muutmiseks.