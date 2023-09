ELUST ENDAST ⟩ Riik kiusab ELi mahitusel saja-aastaseid

Ei tule kõne alla, et mina, ligi 80-aastane vanainimene, hakkaks teda Tallinnas Mustamäele politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindussaali tarima. Pole võimalik. Arvasin, et saan tema taotluse esitada elektrooniliselt, kui ise pildi teen, meil ju e-riik. Aga tutkit, selgus, et ei saa, sest PPA-l on tema näpujälgi vaja. Õigesti lugesite: üle 100-aastase inimese näpujälgi on vaja.