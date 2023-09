TIINA TAMBAUM ⟩ Kas naabrit saab asendada T-särgiga?

Riigi ootused ja lootused kogukondadele on väga kõrged. Ükskõik kas võtta ette tervise või turvalisuse arengukavad, vaimse või sotsiaalse heaolu eesmärgid – kõikides nendes riiklikes dokumentides on planeeritud kogukonnameetmed ehk laiapõhjalised tugiteenused, mis aitavad ennetada probleeme ja pakuvad n-ö esmaabi. Neid kohalikke tugiteenuseid peavad osutama tavalised inimesed meie naabruskonnas. Kas küla- ja asumikogukonnad on selliseks vastutuseks valmis?

Teades, et meie seas on iga viies inimene pensioniealine, kelle ajast järjest suurem osa on seotud koduga, küsin veel konkreetsemalt: kas kogukonnad on valmis kaasama vanemaid inimesi ja kuivõrd suudetakse pakkuda leevendust näiteks vanemaealiste üksildusele? Üksildus tapab kiiremini kui suitsetamine või ülekaal, rääkimata sellest, et põhjustab inimesele kannatusi. SHARE andmete põhjal võib öelda, et pensioniealistest iga viies tunneb end üksildasena.