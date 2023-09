SEISUKOHT ⟩ Doris Põld: e-Eesti bränd ei ole raha raiskamine

Võrdlus Coca-Colaga on päris huvitav – kahtlustan, et Coca-Cola aastane turunduseelarve on kordades suurem kui Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete oma kokku. Just seetõttu meid päästabki ühtne e-Eesti bränd. See bränd pole mingi üksik fakt, (siili)pilt või logo, vaid meie ühine lugu, mis on loonud võimaluse selleks, et me ei pea üksikettevõtete kaupa ostma infomürasse uppuvat reklaami.