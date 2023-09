Solovei lisas: «Ta on sadist, kes ei salli inimesi. Tal on väga kahju sellest, et tema läheb, aga maailm jääb alles. Ta tahaks kasutada tuumarelva, aga tal ei lasta. Tema enda lähiring ei lase, sest need inimesed mõtlevad enda saatusele. Temal on suures plaanis juba ükskõik, aga ühe erandiga – talle meeldib, kuidas inimesed kannatavad. Tuleb tõele otsa vaadata, ta naudib teiste kannatusi. See on selline isiksus, sadist – pealegi globaalse mastaabiga sadist.»