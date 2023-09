HUGO RIFKIND ⟩ Elon Muski võim Ukraina üle on hirmutav

Elon Muskile meeldib olla asjasse segatud. Võib-olla mäletate tillukest hullumeelset allveelaeva, mille maailma rikkaim mees ehitas, kui teismelised poisid 2018. aastal Tai koopasse kinni jäid. Ainult selleks, et üks päästemissioonil osalenud sukeldujatest saaks öelda, et see on suhtekorraldustrikk ja kasutu ning Musk võib «toppida oma allveelaeva sinna, kus see valu teeb». Vastuseks nimetas Musk teda «pedomeheks» ja paar läks laimusüüdistusega kohtusse. Väärikas? Ei ole.