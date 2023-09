LUGEJAKIRI ⟩ Häbi on riigikogu tööd jälgida. Kuidas on ajakirjandus seda kõike talunud?

Kaja Kallas on löönud selja sirgeks, et vähegi vastu seista opositsiooni huligaansele käitumisele parlamendis. On täiesti selge, et EKRE eesmärk pole kunagi olnud Eesti eest seista ega teha koalitsiooniga konstruktiivset koostööd, vaid «oma mandaadiga» võimul olla, nagu Euroopa parempoolsed. Seda nimetangi võimuhulluseks. Ei arvestata tegelikke valimistulemusi (nagu skandaalne Donald Trump Ameerikas).