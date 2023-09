JUHTKIRI ⟩ Venemaale kolki andmise viis olgu kõigil ühesugune

Välisminister Margus Tsahkna ütleb, et üks variant Vene numbrimärgiga autode puhul, mis pärast sanktsiooni rakendamist Eestisse jäävad, on nende konfiskeerimine. Kuid kui selline samm astuda, siis peab seegi olema riikide vahel läbi räägitud. Ei saa olla nii, et iga ELi liikmesriik annab Venemaale kolki oma mõõduga, aga mõni ei anna üldse.

Siinjuures tuleb otsa vaadata statistikale, mis ütleb, et Vene numbrimärgiga sõidukeid siseneb juba praegu Eestisse 17 korda vähem kui koroonaeelsel ajal ja enne Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas. Me ei räägi müstiliselt suurest hulgast masinatest, kuid selgelt puutub silma ja pakub huvi see, et nende seas on palju reisijate veoks mõeldud sõidukeid. Kellele need täpsemalt kuuluvad, ei õnnestunud Postimehel lehe trükkimineku ajaks maksu- ja tolliametilt teada saada.