GERRY KONNOV ⟩ Mida teeb Venemaa Eestist veetud metalliga?

Esiteks, see seda tõesti ei ole, sest Kaja Kallas on kogu oma kuvandi üles ehitanud Venemaa-vastasusele. Sõjaprintsess, kes tuleb väikesest postsovjetlikust riigist ja näitab Venemaa tegelikku palet ülejäänud maailmale. Nüüd aga tuleb välja, et samal ajal lõikab ta oma pere kasu Venemaaga äripidamisest.

Seda on kõik juba kuulnud ja siinkohal rohkem sellele aega ei kuluta. Küll aga on mõttesse tulnud hoopis teised nüansid. Kogu temaatika algseks põhjuseks on lehtmetalli vedu Eestist Venemaale, mis on pärast Ukraina vabadussõja algust mitmekordistunud. Mulle tundub see natuke imelik.