Eesti ja Soome suhted on olnud ajaloos alati head, kuid see ei tähenda, et nendega ei võiks süsteemselt tegeleda. Kaks meest, Heikki Sal-Saller ja Ain Hinsberg on selle teema lauale tõstnud ning pakuvad lühiülevaadet meie suhete hetkeseisust ja lisavad kümme teesi Eesti-Soome asja suureks tegemiseks.