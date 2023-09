Austraalia ei ole maa, mida me Eestis ülemäära hästi tunneme. Ühelt poolt justkui sõber ja liitlane, aga samas ka mitte piisavalt tähtis, et sinna presidendi riigivisiidi jaoks raha leida.

Viimasest on kahju, sest just sel aastal võiks Austraaliast rohkem kõnelda – seda ka põlisrahvaste õiguste valguses. Nimelt toimub 14. oktoobril Austraalias referendum, kus küsitakse kodanike toetust uue põhiseadusliku institutsiooni – Põlisrahvaste Hääle – loomiseks. Tegemist on märgilise sündmusega mitte ainult Austraalia riigi ja ühiskonna, vaid ka kogu rahvusvahelise põlisrahvaste liikumise jaoks.