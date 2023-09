PÖÖRDUMINE ⟩ Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa, astu tagasi!

Armand Reinmaa volikogu esimeheks oleku ajal on valla rahaline võimekus oluliselt halvenenud ja teenuseid aina vähendatakse (suletud on koolid, raamatukogud, inimesi tõstetakse välja sotsiaalkorteritest, väidetavalt on tulemas rahvamajade reform jne.)

Armand Reinmaa juhtimise all on Lääneranna vald suhtluses kodanikega, huvigruppidega ja isegi Vabariigi Valitsusega võtnud arrogantselt väljapressiva ja ülbe hoiaku. Lääneranna valla sotsiaalmeedia postitus 5. juulil kell 14:59: «kui minister ei tule rahapakiga, on ta sõnad sisutühjad ning vallal on rohkem kasu oma kola müügist, kui ministri visiitidest.».

Suhtlus ja info jagamine elanikele on alla igasugust normaalset taset (kirjadele ei vastata, kohtumiste palvetele ei vastata, infot peavad lapsevanemad saama oma küsimustele kohtuasjade käigus kohtule esitatavatest vastustest, huvigruppe ei kaasata ja nende arvamusega ei arvestata).

Selle asemel, et otsida riigilt tuge probleemi leevendamiseks, on volikogu esimees esitanud teravaid ja solvavaid märkusi Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri suhtes ning väljendanud umbusku riiklikul tasemel toimuvate muutuste suhtes. Selline ebakompetentne, süüdistav ning välja pressiv hoiak on kahjustanud oluliselt valla mainet ning arenguvõimalusi.