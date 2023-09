Meie Eesti ettevõttena ja sealjuures vägagi eestimeelse ettevõttena oleme igati seda meelt, et Venemaa kaubanduse JOKK-skeemidel ei peaks meil kohta olema. Meie äsja 50-aastast juubelit tähistanud AS Värska Originaal on läbi ja lõhki Eesti ettevõte, anname tööd Kagu-Eesti nurgas, et pakkuda kohalikele inimestele tööd ja Eesti inimestele armastatud mineraalvett.

Täna on fookuses teema, kas ja kelle osalusega teevad ettevõtted äri Venemaal. Ning kas isegi olukorras, kus kõne all ei ole sanktsioneeritud kaup, on see eetiline. Tegelikult on aga ka meie tegevusalal sama kaasus, kuid sedasama siin Eestis. Mäletatavasti kohe sõja puhkedes lõpetasid Eesti jaeketid Gruusias toodetava Borjomi vee müügi, kuna selle tootja suuromanik on läänes sanktsioonide all olev Putini lähiringkonda kuuluv oligarh Mihhail Fridman.