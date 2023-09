Seisukoht ⟩ RMK: riigimetsa ei ole kunagi üle raiutud

Kestliku uuendusraie pindala aluseks on metsa korraldamise juhendiga kehtestatud metoodika – arvestuslank. Metoodika arvestab eeskätt kolme komponendiga. Esiteks, kui vanad on metsad ja kuidas metsade vanus ajas muutub. Teiseks, milliste metsade raiumine on seadusega lubatud või keelatud. Kolmandaks, mis vanusest alates on raiumine iga puuliigi kaupa lubatud.

RMK metsakorraldusosakonna juhataja Veiko Eltermanni sõnul on optimaalse raie pindala arvutamise eesmärk, et tulevikus saavutaksime võimalikult ühtlase metsa kasutuse. Tema sõnul välistab uuendusraie pindala arvutamise metoodika eos võimaluse, et metsa «raiutakse üle».

Majandatavate metsade pindala riigimetsas kasvas maade lisandumise tõttu kuni aastani 2019. Pärast seda on majandatavate metsade pindala vähenenud.

«Vähenemise peamine põhjus on olnud kaitstavate metsade pindala suurenemine majandusmetsa arvelt. Kui majandatavat metsa jääb vähemaks, väheneb ka uuendusraie pindala,» selgitas Eltermann.

Lisaks selle mõjutab uuendusraie pindala majandusmetsa vanuseline jagunemine. Teise maailmasõja järgselt kasvama hakanud mets on tänaseks saanud raieküpseks. Edasine küpsete metsade lisandumise tempo on aeglustuv, millega kaasneb samuti uuendusraie pindala vähenemine.

«Oluline on mõista, et riigimetsa kui tervikut ei ole jäänud vähemaks: kuigi majandusmetsade pindala on vähenenud, siis kaitstavate metsade pindala on suurenenud. Rangelt kaitstavate metsade pindala osakaal on RMK hallatavates metsades alates 2010. aastast suurenenud 16,6 protsendilt 31,8-le,“» märkis Eltermann.

