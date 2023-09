Garri Raagmaa ⟩ Kaugtöö ja internetikaubandus soosib keskmise suurusega meeldivaid linnu ja regioone

Euroopa Regionaalteadlaste Ühingu (ERSA) 62. kongressil rääkis Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi professor Albert Saiz oma peaettekandes «Amenities and the revival of the Post-covid City» kaugtöö ja internetikaubanduse mõjust asustusele. Koroonaaeg võimendas siin pöördumatu mõjuga protsesse.

Kõigepealt mõistest. Eesti keeles ei ole sõnale «amenity» otsest vastet. Google’i pakutav «mugavus» on liiga kitsas. Ladinakeelne alge «amoenitās» tähendab meeldivust või ka veetlust. Pigem ongi see elu- või külastuskohas oodatav ja tunnetatav heaolu, mille loovad erinevad materiaalsed hüved, nagu korralikud majad, tänavad, kinod-teatrid, pargid ja muu taristu, aga ka teenused, inimeste suhtumine, miljöö, arhitektuur, turvalisus, puhas õhk jpm. Kõik see, mis teeb elamise-olemise mõnusaks, nii et me saame öelda: «see on lahe koht». Ehk siis «meeldivus».