Heidi Jõks ⟩ Kust tuleb keskkonnateadlikum eestlane? Loodusmuuseum vajab uut hoogu

Looklev järjekord muuseumi ukse taga, ummik fuajees, gruppidele äraütlemisest stressis õpetajad, õhu- ja ruumipuuduses vaevlevad külalised ja niisketes keldrites nõuetele vastavaid hoiutingimusi ootavad loodusteaduslikud kogud on vaid väike loetelu märksõnadest, mis kaasnevad alanud õppeaastaga Eesti Loodusmuuseumis ning iseloomustavad ühte tavavapärast septembrikuu hommikupoolikut. See pilt avaneb muuseumis, mis on uuringute järgi usaldusväärseim keskkonnainfo andja riigis ja üks olulisemaid partnereid rohereformi läbiviimise juures, sest keskkonnateadlik ja loodushoidlikult käituv eestimaalane on selle reformi edu tegelik pant.