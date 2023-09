Mitte niivõrd faktide osas kui üldiselt toonilt. Meil on see kõik hoogne ja värvikas, mis on ka mõistetav, sest Eesti pole selles sõjas neutraalne. Säärane bravuurne esitus on kohane meie ühiskonna vaimu ülalhoidmisel ja kaitsetahte tugevadamisel.

Samal ajal nentigem, et eksisid kõik (siinkirjutaja kaasa arvatud), kes arvasid, et sõda selle aasta talveks lõpeb. Seoses sellega meenutaksin üht dünaamikat, mille tõi ära New York Times viitega USA valitsusallikatele – see ilmus 18. augustil ka ERRis, aga ei vallandanud mõtteahelat. Ja see puudutab Ukraina-Vene sõja inimkaotusi. Kui veel aprillis oletati Ukraina poolel (sealsed andmed on riiklikult salastatud) hukkunuteks ca 17 500, siis nüüd on neid 70 000, lisaks haavatutena ca 120 000. Vene poolel pakutakse hukkunuteks 120 000 ja haavatutena 170 000.